“عبد الله الطبية” : 3 حالات لا تشتروا فيها المواد من الثلاجة

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نبهت مدينة الملك عبد الله الطبية، اليوم (الثلاثاء)، إلى 3 حالات تستدعي من الفرد ألا يشتري فيها المواد من أي ثلاجة بالمحلات التجارية.

ونصحت بعدم شراء المواد من الثلاجة إذا كانت درجة تبريدها غير جيدة، أو غير نظيفة أو مكشوفة.

يذكر أن المدينة نصحت في وقت سابق بضرورة المحافظة على نظام غذائي صحي يشمل الخضار والفاكهة للوقاية من أمراض القلب.



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Source akhbaar24

