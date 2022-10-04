شكرا لقرائتكم هلال مكة المكرمة يتلقى 34736 بلاغًا إسعافيًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة الدكتور /مصطفي بن جميل بلجون أن غرفة القيادة والتحكم بالمنطقة تلقت 34736 بلاغاً في شهر سبتمبر تجاوبت معها الفرق الإسعافية بكل كفاءة ومهنية. وسجلت بلاغات الحالات المرضية أعلى نسبة بلاغات 27669 بينما سجلت الحوادث المرورية التصادم والدهس والانقلاب 7067 بلاغا إسعافيًّا وجرى نقل 12216 حالة إلى مستشفيات المنطقة فيما تم تقديم الخدمة الإسعافية للحالات الباقية في مواقعها.

تلقي البلاغات

وذكر أن الهيئة تتلقى البلاغات الإسعافية عن طريق الرقم 997 أو عن طريق تطبيق أسعفني للهواتف الذكية الذي يدعم ٩ لغات، وبه خاصية نداء استغاثة وميزة تحديد الموقع الجغرافي عن طريق الخرائط كما يعمل في المنطقة ٩٨ مركزًا إسعافيًّا مجهزًا بالطواقم الإسعافية من أطباء وأخصائيين وفنيين ومجهزة بسيارات الإسعاف والأجهزة والمعدات الإسعافية على أعلى المستويات.