مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على ارتفاع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
قفز المؤشر نيكي الياباني ثلاثة بالمئة اليوم في أفضل جلساته منذ أكثر من ستة أشهر مع إقبال المستثمرين على الأسهم القيادية والأسهم المرتبطة بالنمو المتضررة بشدة، وفي أعقاب صعود وول ستريت بشدة عند الإغلاق مساء.
وصعد نيكي 2.96 % إلى 26992.21 نقطة بدعم من عمليات شراء واسعة، ليسجل أعلى زيادة يومية منذ 23 مارس ويبلغ أعلى مستوى إغلاق منذ 22 سبتمبر .
وقفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 3.21 % إلى 1906.89 نقاط في أكبر ارتفاع يومي منذ العاشر من مارس .
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