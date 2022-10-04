“كتاب الرياض” يستعرض تأثير المسرح العربي على السعودي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2022، اُقيمت اليوم ندوة “تأثير المسرح العربي على المسرح السعودي”، وضيوفها النجم عبدالإله السناني والشاعر والمسرحي صالح زمانان، والدكتور نايف خلف، ويحاورهم الأستاذ عبدالرحمن البشري. بدايةً، تحدث السناني عن مسرح جامعة الملك سعود الذي يعد منبعاً لتاريخ المسرح السعودي، وبعد ذلك كان التأثير للمدرسين السودانيين والتونسيين الذين تخرج على يدهم عدد من النجوم أمثال داود الشريان، بكر الشدي، وراشد الشمراني.

وأضاف: الموهبة تبرز من المدارس و الجامعات، والمدرسة التونسية كان لها أثر كبير من خلال المنهج والالتزام، كذلك فإن المسرح السعودي تأثر بشكل رئيسي بانتشار المسرح المصري، ووافقه في ذلك صالح زمانان فهو يرى المسرح المصري صاحب التأثير الأكبر وخاصة من فترة الثمانينيات الميلادية إلى عهد الألفين.

فيما قال الدكتور نايف خلف، بأن بدايات تأثير المسرح كانت على الطلاب من خلال المدرسين العرب، الذين غرسوا حب هذا الفن لديهم. واستدرك قائلًا: هناك نقطة أخرى مهمة تتمثل فيما بعد إنشاء الرئاسة العامة لرعاية الشباب، حيث بدأ اهتمام كبير بالمسرح من خلال الرئاسة وجمعية الثقافة والفنون، فشهد المسرح السعودي انفتاحًا على فضاء آخر من خلال المسرح العراقي.

من جانبه، يرى صالح زمانان، أن المسرح في السعودية بدأ تقريبًا في الأربعينات الميلادية، ومن طبائع الأحوال أن يتأثر اللاحق بالسابق، فكان عصر النهضة العربية في مصر له أثر كبير على الشارع العربي عمومًا.