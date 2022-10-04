محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس تلقت غرفة القيادة والتحكم بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة 34736 بلاغاً خلال شهر سبتمبر المنصرم تجاوبت معها الفرق الإسعافية بكل كفاءة ومهنية وسجلت بلاغات الحالات المرضية أعلى نسبة بلاغات 27669, بينما سجلت الحوادث المرورية 7067 بلاغاً إسعافياً, وجرى نقل 12216 حالة إلى مستشفيات المنطقة, فيما جرى تقديم الخدمة الإسعافية للحالات الباقية في مواقعها. وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون أن الهيئة تتلقى البلاغات الإسعافية عن طريق الرقم 997 أو عن طريق تطبيق “أسعفني” للهواتف الذكية الذي يدعم ٩ لغات وبه خاصية نداء استغاثة وميزة تحديد الموقع الجغرافي عن طريق الخرائط, كما يعمل في المنطقة ٩٨ مركزاً إسعافياً.

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة تتلقى 34736 بلاغاً إسعافياً في شهر سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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