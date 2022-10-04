باستثمار قيمته مليار دولار.. تدشين Center3 لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - دشنت مجموعة stc، إحدى أكبر وأهم مشاريعها، شركة Center3 المركز الإقليمي الرقمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستكون الشركة الجديدة هي المالك لأصول البنية التحتية الرقمية التي تمتلكها مجموعة stc من مراكز بيانات وكوابل بحرية ونقاط التواجد الدولية ونقاط تبادل الإنترنت وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة مجموعة stc ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة وعدد من أصحاب المعالي والسعادة وكبار التنفيذين في stc.

وستكون شركة Center3 عبارة عن مجموعة من مراكز البيانات المحايدة للنواقل ومزود للاتصال الدولي لقطاع الاتصالات من خلال شبكة الألياف الضوئية البحرية، وتهدف إلى تطوير الأعمال الرقمية وتعزيز الفرص الاستثمارية في خدمات الاتصال الدولي ومراكز البيانات من خلال توفير أحدث تقنيات الاتصال والاستضافة ورفع قدرة مراكز البيانات لاحتواء احتياج أسواق آسيا وأفريقيا وأوروبا وبقية العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة stc، المهندس عليان الوتيد: “أطلقت مجموعة stc شركة Center3 لتعزيز المنظومة الرقمية والتي بدورها ستسهم في تعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً رقمياً إقليمياً، ويأتي هذا الاطلاق متوائما مع استراتيجيتنا في التوسع في النطاق والأسواق وتحقيق التمكين الرقمي”.

وقال فهد الهاجري، الرئيس التنفيذي لــ Center3: “نهدف في Center3 إلى بناء منظومة متكاملة من الكوابل ومراكز البيانات والتي تسعى إلى جذب البيانات الضخمة والحوسبة الفائقة السرعة ومزودي الخدمات المحليين والدوليين”.

وأضاف الهاجري: “ستقدم Center3 خدمات مراكز البيانات والاتصال الدولي وخدمات تبادل الانترنت من خلال أصولها سنعمل على تحقيق رؤية الشركة في جعل المملكة المحور الرقمي الرئيسي لتربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا فضلاً عن قيادة الحصة الأكبر من تبادل الانترنت وحركة البيانات في المنطقة”

وبتدشين شركة Center3 تكون مجموعة stc قد أكملت عقد المنظومة الرقمية بإطلاقها لعدد من الشركات في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والبنية التحتية الرقمية. مما يساهم في تحويل الصناعة الرقمية في المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومركز لوجستي عالمي، وتطوير القطاع الصناعي المحلي الذي يضع السعودية في طليعة الدول العالمية، عبر تحول بيئات الأعمال والمجتمع المحلي ليكونا متصلان رقمياً من أجل تحقيق الاقتصاد والتقدم الرقمي.

وكانت المجموعة قد أعلنت خلال فعاليات مؤتمر LEAP الدولي السابق، عن إطلاق مبادرة إنشاء مركز رقمي رئيسي MEAN Hub لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستثمار بلغت قيمته 1 مليار دولار، بهدف تمكين النمو في اقتصاد المملكة والناتج المحلي الإجمالي. وأتي ذلك بالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين ليربط المركز 3 قارات مستفيداً من الموقع الاستراتيجي للمملكة، ويعزز الاستثمار في خدمات الاتصال الدولي ومراكز البيانات. حيث سيتضمن تركيب عدد من الكابلات عالية الكفاءة لتلبية المتطلبات المستقبلية للخدمات السحابية، من خلال الاستثمار بشبكة ألياف بصرية متطورة تضمن توافر الخدمة بشكل مستمر. كما وكانت المجموعة قد دشنت كابل الاتصالات البحري «كابل الرؤية السعودي» وهو كابل بحري عالي السرعة بالبحر الأحمر عبر محطة الإنزال الأولى له بجدة والذي يمتد على مسافة 1.160.000 متر، ويوفر وصول عالي السرعة عبر حدود المملكة العربية السعودية من خلال أربع محطات إنزال هي جدة، وينبع، وضبا، وحقل.