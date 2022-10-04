اخبار الرياضه السعوديه رسمياً «تروجينا» تستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في 2029

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي فوز ملف تروجينا 2029 باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في نسختها التاسعة خلال الجمعية العمومية الـ41 التي عقدت في كمبوديا، إذ نال الملف الترويجي لاستضافة الدورة استحسان أعضاء المجلس لشموليته في تطوير الرياضة الآسيوية عموماً والسعودية خصوصاً في ظل رؤية 2030.
من جانبه قال وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بعد إعلان فوز تروجينا 2029 بالاستضافة لأول مرة في تاريخ الرياضات السعودية: «تقديم تروجينا ملف استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لم يكن ليتحقق لولا الرعاية والدعم والاهتمام الذي يحظى به القطاع الرياضي من مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد حفظهما الله. مضيفاً:«طموحنا أن تلبي وتتجاوز دورة الألعاب الشتوية أعلى المعايير الفنية وتخلق تجربة مستقبلية فريدة من نوعها ومبتكرة ومستدامة للرياضيين والمشجعين على حد سواء». مقدماً شكره وامتنانه لأسرة المجلس الأولمبي الآسيوي على ثقتها في المملكة العربية السعودية التي تضمن استضافتنا لمحافل رياضية ذات طابع دولي وعالمي، مشدداً على أن الرياضة تعد أحد أهم ركائز رؤية 2030، التي يُطمح من خلالها لتطورات مميزة على الصعيد الرياضي في المملكة.
وأضاف: «نعمل على تعزيز وتشجيع الرياضة المجتمعية في مختلف الرياضات للمساهمة في تكوين مجتمع رياضي وصحي، كما نطمح لتعزيز دور المرأة على الصعيد الرياضي من خلال الرياضة».
وشارك في تقديم الملف نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي، الرئيس التنفيذي لنيو المهندس نظمي النصر ، ورئيس قطاع الرياضة في نيوم باترسون ، واللاعب فايق عابدي، ولاعبة المنتخب السعودي لهوكي الجليد سديم التهامي.
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