“رايتك وردية”.. صحة حائل تطلق الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي

محمد بن مسعود - الدمام - قال الدكتور فرحان الشمري، مدير الشؤون الصحية في منطقة حائل، إنه تم إطلاق مبادرة “رايتك وردية” الوطنية بمنطقة حائل من أجل حث السيدات على الكشف المبكر على مرض سرطان الثدي.

اهمية الحملة الوطنية للكشف عن سرطان الثدي

وأضاف خلال لقائه مع مراسل قناة “الإخبارية” أن الحملة “رايتك وردية” للكشف عن سرطان الثدي تعد من ركائز وأهداف رؤية المملكة، حيث من ضمن الأهداف التي تسعى الرؤية إليها النهوض بالقطاع الصحي.

وتابع: أن صحة حائل تسعى لإشراك كافة الجهات الصحية الحكومية المختلفة بالمنطقة من أجل نجاح الحملة، كما أن القطاع الخاص له دور كبير في الحملة، ولا يقتصر دوره على تقديم الخدمة فقط بل يعمل على دور المجتمعي والتثقيفي والتوعوي.

الأعداد المستهدفة من الحملة

وأوضح فرحان الشمري، أن أهداف حملة “رايتك وردية” تسعي إلى استهدداف 1300 سيدة للكشف عن سرطان الثدي خلال الحملة طوال شهر أكتوبر، بالإضافة إلى 75 ألف سيدة من أجل التثقيف والتوعية في منطقة حائل.

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