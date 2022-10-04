رئيس جمهورية أذربيجان يستقبل سمو وزير الخارجية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
استقبل فخامة الرئيس إلهام حيدر علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، في العاصمة باكو.
ونقل سموه في بداية الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، – حفظهما الله – لفخامته، وتمنياتهما لجمهورية أذربيجان حكومة وشعباً دوام الرقي والازدهار.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب بحث آخر تطورات الأوضاع على الساحة الدولية.
حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أذربيجان الدكتور حمد بن عبد الله بن خضير، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.
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