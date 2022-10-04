القصبي يلتقي رئيس الحكومة المغربية و 6 وزراء مغاربة لبحث تعزيز فرص التعاون المشترك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

التقى معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أمس في العاصمة المغربية الرباط، رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، وستة وزراء في مختلف القطاعات، بحضور معالي سفير خادم الحرمين الشريفين في المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري.

وبحث الدكتور القصبي خلال اللقاء، سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وفرص التعاون المشترك وتمكين القطاع الخاص وتنمية الاستثمارات بين البلدين.

كما التقى معالي وزير التجارة في زيارته التي يقوم بها إلى المملكة المغربية بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي المغربي ناصر بوريطة.

وعقد معاليه لقاءات ثنائية مع وزير التجارة والصناعة المغربي المهندس رياض مزور، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري.

كما التقى الدكتور القصبي بوزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية العلوي، ووزير الشباب والثقافة والاتصال المغربي محمد المهدي بنسعيد.

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وجرى خلال هذه اللقاءات، استعراض العلاقات الثنائية وبحث سُبل تطويرها إلى شراكات ملموسة في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية تحقيقاً لتطلعات قادة البلدين الشقيقين.

وزار معالي وزير التجارة، مقر شركة أكواباور السعودية، الرائدة في مجال الطاقة الدولية، للاطلاع على مشاريع الشركة في المملكة المغربية ومشاريعها العالمية.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار زيارة رسمية تمتد لأربعة أيام لوفد حكومي سعودي إلى المغرب يضم 14 مسؤولاً حكومياً وممثلين للقطاع الخاص عن 62 شركة سعودية يترأسه معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية.