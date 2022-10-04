اخبار الخليج – بنك البحرين والكويت يعود بالجائزة الكبرى من الهيرات: 750,000 د.ب بانتظار اثنين من المودعين

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن بنك البحرين والكويت، البنك الرائد في مجال تقديم الخدمات المالية والمصرفية للمؤسسات والأفراد في البحرين، عن إطلاق الجائزة الكبرى لعام 2022 من حساب «الهيرات»، وهي جائزة الـ 750,000د.ب التي تتنظر اثنين من أصحاب الحظ السعيد، ومقسمة إلى 500,000 د.ب للفائز الأول و250,000 د.ب للثاني.

ودعا البنك زبائنه الحاليين والمستقبلين لفتح حسابات جديدة في «الهيرات» أو الإيداع أكثر في حساباتهم القائمة خلال الفترة من 2 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2022، وذلك لزيادة فرصتهم في ربح إحدى هاتين الجائزتين الكبرتين. وأوضح البنك أن السحب لجائزة الربع مليون دينار سيتم بتاريخ 8 ديسمبر وسحب جائزة النصف مليون دينار سيتم بتاريخ 8 فبراير 2023.

الدكتور عادل سالم، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين والكويت، أكد أن مواصلة البنك تقديم جوائز الهيرات التي تعتبر الأكبر من نوعها في البحرين يعكس التزامه بالإيفاء بوعوده وتحويل حياة المزيد من زبائنه نحو الأفضل، وقال في تصريح له بهذه المناسبة: «يسعدنا مواصلة تقديم المزيد من هذه الجوائز في إطار من الشراكة المثمرة مع زبائنا الكرام ومساعينا لتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم».

وأضاف الدكتور عادل أن جوائز الهيرات تعمل أيضاً على تشجيع زبائن بنك البحرين والكويت على تبني مبدأ الادخار بشكل منتظم، ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم المالية، حيث يوفر هذا الحساب وعاء نموذجيا للادخار، لافتا إلى أن جوائز الهيرات تتسم بالاستدامة والنمو المستمر، وقد تجاوز مجموعها 16 مليون دينار بحريني منذ انطلاقتها قبل نحو 21 عاما وحتى الآن.

وأشار إلى أن تنامي الإقبال على الإيداع في حساب الهيرات يعكس ثقة زبائن بنك البحرين والكويت بهذا الحساب كجزء من ثقتهم بريادة الخدمات المالية والمصرفية التي يقدمها البنك، مؤكداً سعي بنك البحرين والكويت بشكل مستمر للمحافظة على تفوقه في تقديم الجوائز الكبرى لزبائنه، كجزء لا يتجزأ من الخدمات المالية والمصرفية الرائدة التي يقدمها لهم.

والجدير بالذكر أن بنك البحرين و الكويت اختتم جوائز الصيف لحساب الهيرات مع سحب شهر أغسطس الذي أقيم بتاريخ 26 سبتمبر وقد نال من خلالها 10 فائزين محظوظين مبلغ 10,000 د.ب لكل منهم.

ويمكن للزبائن فتح حساب الهيرات الخاص بهم في غضون دقائق بمجرد تحميل تطبيق BBKPLUS. وكل 50 د.ب يتم إيداعه في هذا الحساب يؤهل الزبون للحصول على فرصة واحدة للفوز بجوائز نقدية.