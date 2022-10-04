اخبار الخليج – رئيس المراسم الملكية يهنىء سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بتتويج سموه بلقب بطولة العالم للقدرة

محمد بن مسعود - الدمام - هنأ اللواء الركن خليفة بن أحمد الفضالة رئيس المراسم الملكية، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة، بمناسبة تتويج سموه بلقب بطولة العالم للقدرة والتي أُقيمت منافساتها في مملكة إسبانيا بمشاركة كبيرة من فرسان العالم.

وأشاد رئيس المراسم الملكية بهذا الانجاز الرياضي العالمي الذي تحقق بفضل الدعم الكبير والاهتمام اللامحدود الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، إلى جانب المتابعة والمساندة المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

متمنيًا لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة كل التوفيق والنجاح لمواصلة عطائــه لمزيد من الانجـازات لرفع راية الوطن عالية خفاقة في مختلف المنافسات والبطولات القادمة .