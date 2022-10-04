اخبار الخليج – نشر الوعي البستني في مدارس مملكة البحرين.. محطة من انجازات نادي البحرين للحدائق

محمد بن مسعود - الدمام - بدات علاقة نادي البحرين للحدائق مع وزارة التربية والتعليم منذ العام 1974 حيث تم اختيار مدرستين ابتدائية للبنين واخرى للبنات في محافظة العاصمة حيث يقع مقر النادي. وكان التواصل لتشجيع المدرستين على تخصيص مساحة في المدرسة لإنشاء حديقة مدرسية.

الحديقة المدرسية هى وسيلة رائعة لاستخدام فناء المدرسة باعتباره فصل دراسي وارتباط الطلاب بالطبيعة حيث انه المصدر الحقيقي للطعام وأداة تعليمية. تعلمهم مفاهيم ومهارات البستنة والتي تتكامل مع عدة مواصيع مثل الرياضيات والعلوم والفنون والصحة والتربية البدنية والدراسات الإجتماعية فضلا عن العديد من الأهداف التعليمية بما في ذلك المسؤلية الشخصية والإجتماعية.

تعريف الطلاب باهمية البستنة وخلق بيئة مستدامة وتحويل هواياتهم الى هدف وظيفي ناجح.

كان نتاج هذا البرنامج تعميمه على جميع المدارس الحكومية والخاصة من حيث اقامة الدورات والمحاضرات الدورية لجميع المراحل.

وللتاكيد على فعالية الخطة الموضوعة من قبل النادي وتعاون كبير من قبل وزارة التربية تم ادراج المسابقات السنوية لجميع مراحل طلبة المدارس المعرض السنوي للزهور والخضراوات والمسابقات تشمل الأعمار من 3سنوات الى 18 سنة. حيث يتنافس الطلبة والطالبات على مسابقات في انتاج الزهور والخضراوات من حديقة المدرسة واستخدامها في تنسيقات تعكس مدى الحس والقدرة في الإبتكار.

من خلال مشاركة الطلبة والحدائق المدرسية في مسابقات معرض الحدائق السنوي والذي يزيد عدد المشاركين فيه من الطلبة عن 800 طالب وطالبة ويتم تكريم الفائزين باحتفال كبير يحث يتم توزيع الشهادات والكؤوس والجوائز.

يحتفل نادي البحرين للحدائق في المعرض الثامن والخمسون في 2023 ويستمر النادي في عطائة الكبير لمملكتنا الحبيبة في ظل الدعم المتواصل من لدن جلالة الملك المفدى الرئيس الفخري للنادي واهتمام صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت ابراهيم ال خليفة قرينة جلالة ملك البحرين بانشطة وبرامج النادي.

لقد استثمر النادي وقته ومجهوده الكبيرين في التركيز على النشئ وتوعيته بالبيئة المحيطة به والتركيز على الأمن الغذائي من خلال الحدائق المدرسية ولقد اتى اكله هذا المجهود التطوعي من قبل أعضاء مجلس إدارته المتطوعين حيث لا توجد مدرسية حكومية او خاصة لاتركز على الوعي البستني والطبيعة والبيئة تخصيص رقعة للزراعة في المدرسة.

النادي ممتن لوزارة التربية والتعليم بالتعاون الكبير لتسهيل عملنا مع جميع مدارس المملكة وندعو الجميع للإستعداد للمسابقات القادمة استعداداً لمعرض الحدائق الدولي ونتمنى التوفيق للجميع.