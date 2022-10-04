اخبار الخليج – حسن ابراهيم يعلن ترشّحه للانتخابات النيابية في «رابعة الشمالية»

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن حسن ابراهيم حسن عزمه الترشّح عن الدائرة الرابعة بالمحافظة الشمالية.

وقال حسن في تصريح صحفي اليوم «أعلن تقدمي للترشح للانتخابات النيابية ممثلاً عن الدائرة الرابعة بالمحافظة الشمالية، ويسعدني التواصل معكم من أجل تحقيق ما نصبوا اليه جميعًا عبر برنامج شامل، سيتم تزويدكم به قريبًا».

وتضم الدائرة الرابعة كل من مناطق أبوقوة، اشبيليا، السهلة الشمالية، جبلة حبشي، سرايا ابوقوة، سلماباد، هورة عالي.