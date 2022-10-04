“الصندوق العقاري”: تعليق الإعفاءات والخصومات للقروض العقارية مؤقتاً لصدور تنظيم جديد

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أكد صندوق التنمية العقارية، أنه تم تعليق الإعفاءات والخصومات الخاصة بالقروض العقارية للمستفيدين مؤقتاً. وأوضح الصندوق، أن التعليق يأتي تمهيداً لصدور تنظيم جديد للإعفاءات والخصومات بحيث تكون وفق معايير وضوابط وإجراءات ستصدر لاحقاً. ولفت إلى أنه يتم دعم المُستفيد لمدة 20 سنة بحد أقصى وفي حال رغبته بزيادة المدة يتحمل المُستفيد أرباح المدة الإضافية (التي تزيد على 20 سنة إلى 25 سنة كحد أقصى).

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