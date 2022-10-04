تعرف على أهم فوائد الكركم مع الحليب للتخسيس

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حليب الكركم هو مشروب شائع في جميع دول آسيا وخاصة الهند. ولقد ازدادت شهرته خلال الآونة الاخيرة نظرا لفوائده الصحية العديدة، وخاصة من اجل انقاص الوزن. لذا تعرف على فوائد الكركم مع الحليب للتخسيس، واهم ما يمكن ان يقدمه هذا المشروب الذهبي

الحليب الذهبي حليب الكركم هو عبارة عن الحليب الممزوج بمسحوق الكركم. ولقد اشتهر باسم الحليب الذهبي، أو المشروب الذهبي أو جولدن ميلك

ويرجع سبب تلك التسمية إلى فوائد مكونات وصفة الكركم مع الحليب من اجل تحسين عملية الهضم، وإنقاص الوزن، وتقليل الالتهابات، وتحسين صحة القلب والعظام، واستعادة الجسم لنشاطه

وعلى الرغم من ان الطعم قد يكون مر قليلا، ولكن الحليب يميل إلى إزالة تلك المرارة. وعادة يتم صنع هذا الحليب الذهبي من الحليب الحيواني أو الحليب النباتي والكركم فقط

ولكن يمكن ان تحتوي الوصفة أيضا على مكونات اخرى مثل مسحوق الزنجبيل، والقرفة، والقرنقل، والحبهان المطحون، والفلفل الأسود مما يجعل هذا المشروب الذهبي أكثر فائدة للصحة

ووفقا لبعض الدراسات الأولية، فإن من فوائد الكركم مع الحليب انه قد يساعد على الوقاية من العديد من الامراض الشائعة مثل:

نزلات البرد

الالتهابات

اضطراب المعدة

الحد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

الوقاية من خطر الإصابة بامراض القلب والاوعية الدموية

لمزيد من المعلومات اقرأ: فوائد الكركم على الريق فوائد الكركم مع الحليب للتخسيس يلجأ الكثير من الأشخاص إلى شرب شاي الكركم، أو حليب الكركم من اجل إنقاص الوزن. حيث يستطيع الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي من تناول الكركمين من اجل زيادة فقدان الوزن، والتقليل من دهون البطن. حيث انه يساعد على خفض اجمالي دهون البطن بنسبة قد تصل إلى 8%

كما انه يتم استخدام شاي الكركم من اجل سد الشهية أيضا، حيت انه يساعد على الحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وبالتالي امكانية تنظيم تناوله

هذا بالإضافة إلى فوائد الكركم في دعم وظائف الجهاز المناعي للجسم، والتقليل من الالتهابات، ومنع الاجهاد التأكسدي، وبالتالي الوقاية من العديد من الامراض، وتحسين الصحة العامة. ومن فوائد الكركم مع الحليب للتخسيس:

يحتوي الكركم على مركب الكركمين، والذي يتميز بخصائص مضادة للالتهابات مما يساعد على تقليل الالتهابات في الجسم، والتي تعد أحد العوامل المسببة لمرض السمنة

يساعد الكركمين على تثبيط الالتهابات في خلايا الانسجة الدهنية والعضلات والبنكرياس

يساعد الحليب الذهبي أيضا في إنقاص الوزن عن طريق تنظيم مستويات السكر في الدم، ومنع مقاومة الانسولين

يؤدي تناول الكركم إلى زيادة مستويات هرمون الأديبونكتين والذي يساعد على تنظيم عملية التمثيل الغذائي في جسم الانسان

من فوائد الكركم مع الحليب أيضا انه يساعد في حالة الاستهلاك الآمن من انتاج العصارة الصفراوية في المعدة، مما يساعد على استحلاب الدهون والتمثيل الغذائي

فوائد مكونات المشروب الذهبي كما تساعد المكونات الاضافية في وصفة المشروب الذهبي، من زيادة فعاليته في انقاص الوزن، مثل:

القرفة: حيث اثبتت الدراسات فعالية القرفة وفوائدها في التخفيف من الآثار السليبة لتناول الأطعمة الغنية بالدهون، كما تعمل خصائصها المضادة للميكروبات والالتهابات في تعزيز صحة الجسم، وتحسين عملية الهضم، وبالتالي دعم خطة انقاص الوزن

الزنجبيل: يمكن ان يلعب الزنجبيل دور في عملية انقاص الوزن، نظرا لخصائصه المضادة للاكسدة، والتي تعمل على مكافحة الجذور الحرة، وبالتالي الوقاية من خطر الاصابة بالعديد من الامراض مثل امراض القلب والاوعية الدموية، والآثار الجانبية الاخرى المرتبطة بزيادة الوزن

القرنفل: يعمل القرنقل على تحفيز عملية التمثيل الغذائي، وبالتالي قد يساعد تضمينه في نظامك الغذائي على دعم جهود انقاص الوزن

الفلفل الاسود: فلقد اشارت بعض الدراسات إلى ان مكون البيبيرين اللاذع في الفلفل الاسود، يعمل على محاربة الدهون عن طريق منع تكوين خلايا دهنية جديدة

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Source almnatiq

