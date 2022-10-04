عبدالـله بن حمد يهنئ ناصر بن حمد

محمد بن مسعود - الدمام - هنأ سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، بمناسبة تحقيق الفريق الملكي للقدرة بقيادة سموه بطولة العالم للقدرة المقامة في إسبانيا بمشاركة كبيرة من فرسان العالم لمسافة 120 كم.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة أن هذا الإنجاز الرياضي العالمي المشرف تحقق بفضل الاهتمام والرعاية والدعم اللامحدود من لدن سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والرعاية والمتابعة المتواصلة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الأمر الذي أثمر عن تحقيق الإنجازات المتواصلة التي أسهمت في تعزيز مكانة البحرين في المحافل الرياضية المختلفة.
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