الدوري الممتاز للسيدات.. نانسي تواجه الهلال والنصر والاتحاد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كثفت أندية الدوري الممتاز للسيدات لكرة القدم تحضيراتها، لخوض منافسات الموسم الرياضي 2022-2023، المقرر في 13 أكتوبر الجاري بمشاركة 8 أندية، وعززت صفوفها بإبرام العديد من الصفقات التعاقدية رغبة في تقديم أفضل المستويات.

وتتنافس فرق الهلال، النصر، الاتحاد، اليمامة، شعلة الشرقية، العاصفة، سما، ومِراس طوال فترة الدوري، بنظام الذهاب والإياب حيث ستخوض نحو 56 مباراة وفق روزنامة البطولة.

وتزامنا مع العد التنازلي لبداية الدوري، أعلن نادي العاصفة لكرة قدم السيدات عن سلسة من التعاقدات كان آخرها مع اللبنانية نانسي تشايليان لاعبة المنتخب اللبناني، صاحبة التجربة الميدانية في العديد من الأندية أبرزها مشاركتها مع النادي العربي الكويتي في 2019 لمدة شهر ونصف كلاعبة ضمن صفوفه في مباريات دوري كرة قدم الصالات للسيدات، إضافة إلى خوضها تجربة احترافية في صفوف فريق ألاشكرت الأرميني لتشارك حينها كأول لبنانية في دوري أبطال أوروبا 2019 للسيدات.

وجاء إعلان ضم نانسي إلى صفوف العاصفة بعد إتمام التعاقد في وقت سابق مع منة طارق لاعبة المنتخب المصري الشهيرة بلقب (البرق المصري) والتي ساهمت مع زميلاتها في صعود المنتخب المصري إلى أمم أفريقيا في 2017، وبلوغ منتخب الناشئات في بلادها إلى الأدوار النهائية من تصفيات كأس العالم، بعد أن حققت لقب أفضل ناشئة في بطولة الخماسي للسيدات عام 2014، مما أهلها للإنضمام إلى منتخب الفراعنة.

وشاركت محترفة العاصفة المصرية (منة) ضمن الدوري التركي قبل 4 سنوات كلاعبة محترفة في صفوف نادي فاتح الوطن سبور لمدة عام.

ويطمح العاصفة إلى الظهور بشكل قوي في الدوري الممتاز للسيدات من خلال إبرام أكثر من 6 تعاقدات مع لاعبات سعوديات وأجنبيات طوال الشهرين الماضيين.

من جانب آخر، أعلن فريق شعلة الشرقية بقيادة مدربته ومؤسسته مرام البتيري عن تجديد عقد سارة الخاطر والتعاقد مع عدد من اللاعبات المميزات، أبرزهن ضحى الدوسري، أسماء عبدالمحسن، إضافة إلى مريم التميمي لاعبة المنتخب السعودي لكرة قدم السيدات التي خاضت عدة منافسات دولية ضمن صفوف أخضر السيدات بالإضافة إلى مشاركتها في المعسكرات التدريبية الخارجية للمنتخب، وذلك لتمثيل الفريق المنافسات المقبلة وعلى رأسها الدوري الممتاز ودورة الألعاب السعودية.

ونشر نادي شعلة الشرقية عبر حسابه الرسمي على «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي سلسلة من الأنشطة والبرامج التحضيرية التي انتهجها الفريق قبل خوض منافسات الدوري الممتاز للسيدات، وتضمنت محاضرة إعلامية بعنوان (وسائل الإعلام وكيفية التعامل معها)، إلى جانب توثيق استعدادات الجاهزية الصحية والبدنية من خلال التواجد في المركز الطبي لعمل الفحوصات اللازمة للمشاركة.

يذكر أنه في خطوة ترسية قوية نحو الاحتراف، وقع نادي العاصفة مع شركة تربل كيز عقدًا لإدارة أعمال جميع لاعباته، كما وقع شعلة الشرقية أيضًا عقد رعاية بلاتينية مع مجموعة بير بيجوال لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة في القطاع الرياضي وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في أندية كرة القدم النسائية.

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