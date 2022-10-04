مستجدات غزو أوكرانيا.. قوات كييف تواصل التقدم وبريطانيا بإلحاق الهـزيمة بروسيا

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تواصل القـوات الأوكرانية التقدم من أجل تحرير بلدات جديدة في عدد من المناطق، حيث تزامن ذلك مع تعهد بريطانيا بمساعدة كييف من أجل إلحاق الهزيمة بموسكو.

قـوات أوكرانيا تواصل التقدم

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الجيش الأوكراني يواصل تقدمه ضد القـوات الروسية مع تحرير بلدات جديدة في عدد من المناطق.

وقال زيلينسكي، إن التقدم الذي يحققه جيش بلاده اليوم مستمر بالنسبة لجميع المقاتلين.

ولفت إلى أنه جرى تحرير مراكز سكانية جديدة في عدة مناطق، كما أن القتـال العنيـف مستمر في عدة قطاعات من الجبهة.

بريطانيا تتعد بإلحاق الهـزيمة بروسيا

شدد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، على أن بلاده تتمتع بقدرة استراتيجية لتمكين أوكرانيا من الانتصار على روسيا.

ونوه إلى أن أوكرانيا تحظى بدعم بريطانيا الثابت لجهودها الرامية لدفع قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التراجع.

وأضاف: “نحن نقف متكاتفين مع الأوكرانيين الشجعان الذين يدافعون عن وطنهم، وبريطانيا لديها القدرة الاستراتيجية لتمكينهم من تحقيق الانتصار”.

باريس تستضيف مؤتمراً بشأن أوكرانيا

كشفت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، عن استضافة باريس في غضون الأشهر القليلة المقبلة مؤتمراً اقتصادياً حول أوكرانيا يهدف إلى تعبئة الشركات الفرنسية للانخراط في جهود إعادة إعمار هذا البلد.

ولفتت بورن إلى أن كلفة إعادة إعمار أوكرانيا تقدّر حالياً بحوالي 350 مليار يورو، مشدداً على أن بلاده ملتزمة بتركيز جهودها على إعادة إعمار منطقة تشيرنيهيف في شمال البلاد.

وأشارت إلى أن فرنسا تدعم مبادرات المفوضية الأوروبية لمواكبة وتنظيم عملية تمويل إعادة إعمار أوكرانيا.



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Source akhbaar24

