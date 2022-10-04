اليوم الثلاثاء.. «الأرصاد» يصدر تنبيهات مبكرة على 11 منطقة ويحذر

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المناطق_متابعات

أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات مبكرة شملت 11 منطقة في المملكة، بشأن الطقس خلال الساعات القادمة، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

مكة المكرمة

تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

وتشمل الحالة (السيل الكبير والشفا والطائف والهدا وأضم وميسان والعرضيات).

تستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة ضبابًا على الشعيبة وثول وجدة ورابغ حتى الساعة الثامنة صباحًا.

منطقة عسير

كما نبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

وتشمل الحالة (العرين وبيشة وتثليث وطريب)، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الثلاثاء.

فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على البرك والقحمة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.

كما تشهد عسير أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة على بيشة وتثليث وطريب حتى الساعة الـ19.00 من مساء الثلاثاء.

منطقة الباحة

تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.

منطقة جازان

تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان وفرسان وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.

وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.

منطقة الجوف

تشهد منطقة الجوف رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.

منطقة الرياض

وكذلك تشهد منطقة الرياض رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.

المنطقة الشرقية

ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القيصومة وحفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الثلاثاء.

منطقة الحدود الشمالية

وتشهد منطقة الحدود الشمالية رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة طريف وعرعر والعويقلية ورفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.

منطقة المدينة المنورة

وكذلك تشهد المدينة المنورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.

منطقة حائل

ونبه المركز منطقة حائل بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشنان والكهفة وبقعاء وسميراء وحائل والحائط والسليمي والشملي والغزالة والمستجدة وغزالة وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.

منطقة القصيم

وتشهد منطقة القصيم رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.

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Source almnatiq

