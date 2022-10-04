أمير جازان يتسلم شعلة دورة الألعاب السعودية

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المناطق_جازان

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، بمقر الإمارة، شعلة دورة الألعاب السعودية 2022 في إطار جولتها الترويجية للرياضة الأولمبية بالمملكة، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله الصقر، وأعضاء اللجنة العليا المنظمة وعدد من اللاعبين.

ونوَّه سموُّه بما يحظى به القطاع الرياضي من دعم غير محدود من القيادة الحكيمة -أيدها الله- بما جعلَ المملكةَ وجهةً رياضيةً للعديد من الفعاليات العالمية؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، مؤكداً أن دورة الألعاب السعودية ٢٠٢٢ تمثل خطوة هامة في طريق تأسيس جيل قادر على المنافسة في الدورات الأولمبية، مثمناً المتابعة المستمرة من صاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة. وتتوجه المسيرة إلى منطقة الباحة، ومنها إلى محافظة العُلا، ثم إلى العاصمة الرياض، ومنها إلى أبها قبل أن تُختتم مسيرة الشعلة يوم 10 أكتوبر في العاصمة الرياض.

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Source almnatiq

