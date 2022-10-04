تكلفتها نصف مليون ريال وتركيبها في 8 دقائق.. منازل قابلة للطي

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مع تصاعد الأزمات الاقتصادية وارتفاع أسعار العقار، بدأ التفكير فعلياً في منازل يمكن فكها ونقلها بسهولة، على غرار منازل «تن فولد» (Tenfold) القابلة للطي التي يتم العمل عليها منذ أكثر من 5 سنوات، ومن المفترض أن تكون معروضة في السوق هذا العام بحسب البيان.

وبات وشيكاً رواج هذه المنازل في الأسواق، حيث يمكن نقل منازل «تن فولد» القابلة للطي من مكان إلى آخر من دون التأثير على بنيتها أو إحداث أي خلل فيها. وتعد هذه المنازل ابتكاراً جديداً ومهماً في سوق البناء في العالم. يذكر أن أصغر هيكل من هذه البيوت القابلة للطي يصل سعره إلى نحو 120 ألف يورو (448 ألف ريال تقريباً)، وتركيبها لا يستغرق سوى 8 دقائق، بحسب شركة «TenFold Engineering»، وهي شركة بناء منازل تم تطويرها منذ العام 2013 في الولايات المتحدة، بحسب موقع «futura.sciences».

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Source almnatiq

