وزير الخارجية الجزائري يلتقي وزير الشؤون الخارجية الأوغندي

︎ . المناطق_واس التقى وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مساء أمس، وزير الدولة الأوغندي للشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي جون موليمبا الذي يزور الرباط حاليا.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجال السياسي والاقتصادي, بالإضافة إلى استعراض الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة الأفريقية. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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