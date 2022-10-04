للوقاية من أمراض القلب.. إليك 3 نصائح مفيدة وبسيطة

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قدمت مدينة الملك عبدالله الطبية 3 نصائح مفيدة وبسيطة تساعد الشخص في الوقاية من الأمراض التي قد تصيب القلب.
ونصحت المدينة بممارسة النشاط البدني بانتظام، وكذلك الإقلاع عن التدخين، والمحافظة على نظام غذائي صحي يشتمل على الخضار والفاكهة، مع تجنب الكميات الكبيرة من الملح والدهون.
ونوهت إلى أهمية الحرص على النوم الجيد، كون النوم يساعد الجسم على مكافحة المرض عن طريق تعزيز الاستجابة الدفاعية لجهاز المناعة.
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Source akhbaar24
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