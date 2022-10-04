الموارد البشرية بالمدينة المنورة تكرم عدد من‪ الموظفات اللواتي يعملن في دور الضيافة

︎ . المناطق_متابعات في إطار جهود فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة للدور في دعم وتعزيز كل من هو متميز، فقد قام سعادة المساعد للمدير العام لقطاع التنمية أ. عبير أبوربعية بتكريم عدد من‪ الموظفات اللواتي يعملن في دور الضيافة، وبناءً على أدائهن المميّز الذي ساهم في زيادة معدلات متقدمة على مستوى المملكة في أعلى نسبة زيارات متابعة وإشراف على مراكز دور الضيافة، فقد تم تكريم الزميلات أ. جميلة ربيع الرشيدي وأ. أماني عوض الترجمي وأ. آمنة سعدي العوفي وأ. مريفة نافع البدراني، وقد أعربن المكرّمات بأن هذا التكريم ما هو إلا شهادة اعتزاز وفخر لهن، ودليلاً لأهتمام فرع الوزارة بدورهن وما شاهدناه من سعادة مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة م.عبدالله الصاعدي، وسعادة المساعد لقطاع التنمية من احتفاء بالموظفين و المجتهدين وتكريمهم وتقديرهم، كان له الأثر والدافع لبذل المزيد لهن لمواصلة إنجازاتهن وطموحاتهن، وهذا ينعكس على ثقتنا بقدراتنا ومهاراتنا العملية وهذا بحد ذاته مفتاح النجاح في المسيرة العملية ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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