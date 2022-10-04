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أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، عن قلقها العميق من انتهاء الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن دون أن تتوصل الأطراف إلى اتفاق لتمديدها.
وأكدت الوزارة، أن الولايات المتحدة ترحب بدعم الحكومة اليمنية لاقتراح الهدنة الموسع الذي قدمته الأمم المتحدة، داعيةً الحـوثيين إلى مواصلة المفاوضات “بحسن نية”.
ولفتت إلى أن الخطاب الحـوثي الذي يهدد شركات الشحن والنفط التجارية العاملة في المنطقة غير مقبول.
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تعرب عن قلقها من انتهاء هدنة اليمن.. وترفض خطاب الحوثي الذي يهدد شركات الشحن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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