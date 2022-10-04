واشنطن تعرب عن قلقها من انتهاء هدنة اليمن.. وترفض خطاب الحوثي الذي يهدد شركات الشحن

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أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، عن قلقها العميق من انتهاء الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن دون أن تتوصل الأطراف إلى اتفاق لتمديدها.

وأكدت الوزارة، أن الولايات المتحدة ترحب بدعم الحكومة اليمنية لاقتراح الهدنة الموسع الذي قدمته الأمم المتحدة، داعيةً الحـوثيين إلى مواصلة المفاوضات “بحسن نية”.

ولفتت إلى أن الخطاب الحـوثي الذي يهدد شركات الشحن والنفط التجارية العاملة في المنطقة غير مقبول.



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Source akhbaar24

