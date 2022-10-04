شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف الأسباب الحقيقية وراء تأجيل مباراة الوحدة والاتفاق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل العديد من الأشخاص عن الأسباب الحقيقية وراء تأجيل مباراة الوحدة والاتفاق في مشوار الدوري الرديف والتي كانت ستقام خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونقدم لكم خلال التقرير الآتي الأسباب التي جعلت الاتحاد السعودي لكرة القدم يوافق على تأجيل مباراة الوحدة والاتفاق في الدوري الرديف.

أسباب تأجيل مباراة الوحدة والاتفاق

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية فإن الاتحاد السعودي لكرة القدم تلقى طلب من إدارة نادي الاتفاق يتضمن تأجيل اللقاء وذلك عقب أن حصل على الموافقة من الوحدة.

ويعود السبب وراء الرغبة في التأجيل إلى عدم الجاهزية ووجود عدد كبير من الإصابات في صفوف الفريق بجانب استعداد الفريق لمواجهة نظيره نادي الهلال.



موعد مباراة الاتفاق المقبلة في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الهلال والاتفاق يون الخميس المقبل وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري روشن للمحترفين لهذه النسخة 2022-2023.

ترتيب الاتفاق والوحدة في الدوري السعودي للمحترفين

ويحتل الاتفاق المركز العاشر برصيد خمس نقاط، بينما يحتل الوحدة المركز الثاني عشر برصيد أربع نقاط.