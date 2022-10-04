شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مُخيبة للاتحاد في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يحقق نادي اتحاد جدة السعودي أرقام مُخيبة للآمال منذ انطلاق النسخة الجديدة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023، على الرغم من احتلاله المركز الثالث من جدول ترتيب المسابقة برصيد 11 نقاط.

بالتساوي مع الباطن.. الاتحاد الأقل تسديدًا في الدوري

تساوى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي مع الباطن في التسديدات الأقل على المرمى، وخرج الاتحاد من كلاسيكو النصر بتسديدة واحدة على المرمى فقط لا غير، عكس العالمي الذي ضرب شباك قلعة العميد بـ 18 تسديدة جميعهم انتهت بالفشل في الدخول إلى الشباك.

انتهى اللقاء الذي جمع بين النصر والاتحاد في كلاسيكو الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين بالتعادل السلبي دون أهداف، بعد مباراة مثيرة من جانب الطرفين.

كل ما يخص مباراة الاتحاد القادمة في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

نرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن اللقاء المرتقب للاتحاد في منافسات دوري روشن أمام الفتح.

تعرف على موعد مباراة الاتحاد والفتح القادمة في الدوري السعودي للمحترفين

ومن المقرر أن تقام المباراة مساء يوم الجمعة القادم الموافق 7 من شهر أكتوبر القادم، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.