شكرا لقرائتكم خبر عن دياز يضع رباعي الهلال خارج حساباته.. تعرف على السبب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية في صباح اليوم الثلاثاء الموافق 4 أكتوبر الجاري عن مفاجآت من العيار الثقيل، بعدما أشارت إلى خروج رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي من اهتمامات المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، خلال الفترة المقبلة.

رباعي الهلال يغيب عن صفوف الفريق حتى فترة التوقف الدولي

وأكدت صحيفة "الرياضية" اليوم على احتمالية غياب الرباعي "ياسر الشهراني، سالم الدوسري، جوستافو كويلا، لوسيانو فييتو"، حتى فترة التوقف الدولي المقبلة التي تسبق منافسات كأس العالم قطر 2022، المقرر أن تنطلق في شهر نوفمبر القادم.

مما يؤكد غيابهم عن مباراة الهلال القادمة المقرر أن تقام أمام الاتفاق ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/202.

ويدخل رباعي الهلال في فترة التأهيل خلال أوائل نوفمبر القادم، عقب الإصابة التي تعرضوا لها سابقًا، حيث تعرض الشهراني إلى إصابة في العضلة الخلفية، بينما يحتاج الدوسري إلى فترة من الراحة عقب استئصاله الزائدة، وحلت إصابة كويلار في عضلة الساق الخلفية، وأُصيب فييتو في عضلة الفخذ الأمامية.

تعرف على موعد مباراة الهلال والاتفاق القادمة في دوري روشن

يقع الهلال ضيفًا على الاتفاق مساء اليوم الجمعة الخميس القادم الموافق 6 أكتوبر، في صراع نارٍ بين الطرفين لحسم الثلاث نقاط.

وتبدأ انطلاقة المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

الجدير ذكره ترتكز كتيبة دياز في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 12 نقطة بعد 4 انتصارات وهزيمة وحيدة.