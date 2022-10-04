شكرا لقرائتكم 38 فرصة استثمارية في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

تفاصيل الفرص:

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت أمانة منطقة الرياض عن طرح 38 فرصة استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص؛ لتمكينه من المساهمة في تنمية اقتصاد المدينة.وقالت الأمانة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: إن هذه الفرص تنقسم إلى 3 فرص تجاري، 3 فرص سكني تجاري، و3 فرص مركز مجتمعي. كذلك تشمل فرصتين منفذ بيع أطعمة، فرصة واحدة بيع ذاتي، 12 فرصة مواقف سيارات، و14 فرصة صناعي.