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38 فرصة استثمارية في الرياض

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت أمانة منطقة الرياض عن طرح 38 فرصة استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص؛ لتمكينه من المساهمة في تنمية اقتصاد المدينة.

تفاصيل الفرص: 

وقالت الأمانة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: إن هذه الفرص تنقسم إلى 3 فرص تجاري، 3 فرص سكني تجاري، و3 فرص مركز مجتمعي. كذلك تشمل فرصتين منفذ بيع أطعمة، فرصة واحدة بيع ذاتي، 12 فرصة مواقف سيارات، و14 فرصة صناعي.

38 فرصة استثمارية في الرياض - متابعات الخليج 365

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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