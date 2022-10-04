اخبار الرياضه السعوديه «شاموسكا» يتذوق الفرح بعد 5 مواسم

محمد بن مسعود - الدمام - نجح المدرب شاموسكا في قيادة فريق التعاون بالفوز على الهلال 2/‏1، وذلك بعد أن واجه الزعيم طوال السنوات الخمس الماضية التي قضاها في السعودية ولم يستطيع تحقيق الانتصار على «الهلال» غير في هذه المواجهة ليجرعهم أول خسارة بعد 5 أشهر، حيث كانت آخر خسارة للهلال في الدوري أمام الفيحاء بهدف دون رد، ليوقف كذلك التعاون سلسلة انتصارات الهلال المتتالية بـ6 انتصارات متتالية في آخر 3 مواسم. أبدى مدرب التعاون شاموسكا سعادته ورضاه بالمستوى الذي ظهر به فريقه أمام حامل اللقب الهلال في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين. وقال في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»: «انتصار كبير وإظهارنا قوة وعزيمة اللاعبين داخل الملعب ساعدتنا على تجاوز الصعوبات والنقص الذي كان يعاني منه الفريق لأكثر من 30 دقيقة بعد طرد الكاميروني توامبا»، وأضاف يقول: «لقد تغلبنا على خصم مؤهل تأهيلاً عالياً وأظهرنا للجميع أننا فريق ليس بالسهل وسوف نقاتل بقوة من أجل تحقيق الانتصارات في باقي مباريات الموسم».

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