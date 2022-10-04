اخبار الرياضه السعوديه انسحب الحازمي.. فنصّب الزايدي رئيساً لنادي مكة

ويعد الزايدي من الشخصيات الرياضية الداعمة لرياضة مكة المكرمة، وسبق له العمل في إدارات سابقة في نادي الوحدة لعدة سنوات، وتقلد منصب نائب رئيس الغرفة التجارية بمكة المكرمة لفترتين سابقتين، ويمتلك خبرة كبيرة في العمل الإداري في الأندية الرياضية والجانب الاقتصادي، وتقرر عقد أول اجتماع بعد تشكيل المجلس الجديد خلال هذا الأسبوع لتوزيع المهمات على الأعضاء والبدء في خدمة هذه الشريحة الغالية على مجتمعنا.
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