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اخبار الرياضه السعوديه انسحب الحازمي.. فنصّب الزايدي رئيساً لنادي مكة

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محمد بن مسعود - الدمام - نصّبت الجمعية العمومية لنادي مكة لذوي الاحتياجات الخاصة نايف الزايدي رئيساً للنادي لمدة أربع سنوات قادمة، بعد انسحاب منافسه الدكتور عبدالرحمن الحازمي، إذ حصل الزايدي على 113 صوتاً في الانتخابات التي أقيمت على مسرح بيت الشباب بمكة المكرمة. وجاء تشكيل المجلس الجديد على النحو التالي: فهد صالح الشريف (نائباً)، وعضوية كل من: المهندس فواز الشريف، وماجد المقاطي، وخالد الرويس، ومشعل الجعيد، وريم الشهري، وناريمان بحه.

ويعد الزايدي من الشخصيات الداعمة لرياضة مكة المكرمة، وسبق له العمل في إدارات سابقة في نادي الوحدة لعدة سنوات، وتقلد منصب نائب رئيس الغرفة التجارية بمكة المكرمة لفترتين سابقتين، ويمتلك خبرة كبيرة في العمل الإداري في الأندية الرياضية والجانب الاقتصادي، وتقرر عقد أول اجتماع بعد تشكيل المجلس الجديد خلال هذا الأسبوع لتوزيع المهمات على الأعضاء والبدء في خدمة هذه الشريحة الغالية على مجتمعنا.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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