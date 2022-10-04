السعوديه الجاسر والغامدي يحتفلان بزواج مهند

محمد بن مسعود - الدمام - احتفل المخرج الفنان عمر الجاسر بزفاف نجله المهندس مهند إلى ابنة عبد المحسن الغامدي في إحدى قاعات الأفراح بجدة، وسط حضور عدد من رجال الأعمال ولفيف من الوسط الفني والإعلامي الذين قدّموا التهاني والتبريكات للعروسين.
وعبّر العريس عن فرحته بتوديعه حياة العزوبية ودخوله عش الزوجية، سائلاً الله التوفيق في حياته القادمة.
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