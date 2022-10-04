دوري الأبطال.. ليفربول لإنعاش حظوظ التأهل

︎ . المناطق_متابعات يتطلع فريق ليفربول الأول لكرة القدم، المتوج ست مرات آخرها عام 2019، إلى الفوز على ضيفه رينجرز الاسكتلندي ضمن منافسات المجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.

ويأمل ليفر بول لضرب عصفورين بحجر واحد، الأول تعزيز حظوظه في تخطي دور المجموعات، والثاني مصالحة جماهيره بعد تعادله المخيب على أرضه أمام ضيفه برايتون 3-3 السبت في البريمرليغ.

ويبدو ليفربول، الوصيف بخسارته امام ريال مدريد الإسباني، بعيدًا عن مستواه في الأعوام الأخيرة وبعدما كان خط دفاعه قوته الضاربة والمساهم في تتويج بلقبي المسابقة القارية العريقة والدوري الإنجليزي، أصبح سهل المنال لخصومه.

وحقق رجال المدرب الالماني ثلاثة انتصارات فقط في تسع مباريات في مختلف المسابقات هذا الموسم، واهتزت شباكهم 13 مرة، فيما يعاني خط هجومه في حسم المباريات بسبب ابتعاد نجومه عن مستواهم في مقدمتهم هدافه الموسم الماضي الدولي المصري محمد صلاح ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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