مواطن يطلق النار على مقيم إثر خلاف سابق.. وقريب المجني عليه: قريبي وصلته رسالة تهديد من الجاني قبل شهرين

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تحقق النيابة العامة بمكة المكرمة وشرطة العاصمة المقدسة ممثلة في مركز شرطة العزيزية مع مواطن بالعقد الرابع من العمر؛ إثر قيامه بإطلاق النار من سـلاح ناري (مسدس ربع) على مقيم سوداني الجنسية، وإصابته في بطنه بطلقتين وطلقة في رجله.

وكشفت المصادر لـ “أخبار 24“، عن أن الجهات الأمنية المختصة أبلغت عن إصابة المجني عليه (36 عاماً) بحي العزيزية من قبل الجاني، والذي سبق وأن هدده بالقـتل قبل شهرين إثر خلافات سابقة بينهما، وتم التنازل عنه بالقسم بعد أن اتفقا على الصلح.

وأشارت المصادر إلى أن الدوريات الأمنية ألقت القبض على الجاني وبحوزته المسدس، كما عثر في موقع الجريمة على 4 فوارغ من الرصاص.

وأضافت أنه جرى إسعاف المجني عليه ونقله إلى مستشفى النور التخصصي، ولا يزال منوماً تحت العناية الطبية، مؤكدة أن الجاني أحيل للتحقيق بمركز شرطة العزيزية والنيابة العامة بحكم الاختصاص.

في السياق ذاته، قال أحد أقارب المجني عليه، إن قريبه وصلته رسالة تهديد بالقـتل من قبل الجاني قبل شهرين، وتقدم بشكوى رسمية وبعد تدخل المعارف جرى التنازل والصلح بينهما، لكنهم فوجئوا بتنفيذ الجاني لتهديده وإصابة قريبه بثلاث طلقات مميتة، مضيفاً أنهم بانتظار فرج الله وشفائه.



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Source akhbaar24

