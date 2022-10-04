“قناص وبلاي ميكر”.. صفقة جديدة على أبواب تشيلسي

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كشفت تقارير صحيفة، أن تشيلسي يقود السباق للتعاقد مع نجم ميلان رافائيل لياو، خاصة وأن هنا عددًا كبيرًا من الأندية الكبرى تراقب اللاعب، حيث يستمتع بموسم رائع آخر في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

صفقة جديدة في تشيلسي

وذكرت صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية أن تشيلسي “متقدم على الجميع” في معركة توقيع الجناح، ولكن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا لن يأتي بثمن بخس مع عدم استعداد ميلان لقبول أي عرض يقل عن 87 مليون جنيه إسترليني.

وينتهي عقد اللاعب البرتغالي الدولي في عام 2024 مع حرص العمالقة الإيطاليين على ربطه بعقد جديد طويل، وكان مشتعلًا مع الروسونيري هذا الموسم حيث سجل أربع مرات وصنع سبعة آخرين في تسع مباريات.

ويواصل هذا مستواه الممتاز من الموسم الماضي حيث ساعد فريق ستيفانو بيولي على الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي برصيد 11 هدفًا وعشر تمريرات حاسمة في الدوري يسافر ميلان إلى ستامفورد بريدج لخوض مباراة في مرحلة المجموعات.

ومن المقرر أن يقوم المدير جراهام بوتر بإصلاح الفريق مع شائعات بأن الـــــبلوز حريص على غابرييل مارتينيلي ودوزان فلاهوفيتش، وهناك شكوك حول مستقبل الجناحين كريستيان بوليسيتش وحكيم زياش يحتمل أن يفتح المجال لتوقيع لياو.

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Source almnatiq

