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شكرا لقرائتكم مختص: يجب التدرج في نسب التوطين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أكد المختص في الموارد البشرية أسامة الشمري، أن مسار قرارات التوطين صحيح وتنفيذها مدروس.
رؤية 2030:
وأضاف الشمري، خلال حواره إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، أن نتائج تلك القرارات تؤكد أننا قد نحقق النسبة الموضوعة وفق رؤية المملكة 2030، قبل الوقت المحدد لذلك، مشددًا على ضرورة التدرج في تطبيق نسب التوطين لأن القطاع الخاص جهة تشاركية مهمة، وحين يتم فرض نسب توطين عالية عليه قد يحدث تخبط وتجاوز لبعض الأنظمة.
دراسات:
وتابع أن كل مبادرة من مبادرات التوطين يتم إعداد دراسات بشأنها، وترتبط بنسبة الخريجين والمؤهلات التي تتناسب معها. وشدد على أن هناك تمكينًا للكفاءات السعودية
من الجنسين، ومن يدعي أن السعودي غير قادر على شغل وظيفة قيادية عليا “بعيد عن سوق العمل وعليه أن يراجع نفسه”.
رشا محمد
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية