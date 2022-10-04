شكرا لقرائتكم 5 معلومات عن اليوم العالمي للمعلم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يحتفل العالم في يوم 5 من شهر أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للمعلم، والذي يأتي تقديرًا لما يبذله العاملين بهذه المهنة من جهود في سبيل إخراج أجيال جديدة تتحمل المسؤولية وتقود إلى مستقبل أكثر نجاحًا. اليوم العالمي للمعلم: وتقدم “ متابعات الخليج 365 ” 5 معلومات عن اليوم العالمي للمعلم وهي ما يلي: 1- يحتفل العالم منذ 1994، بتلك المناسبة بعد شراكة بين كل من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للتعليم. 2- تخصص هذا اليوم للاحتفال باعتماد التوقيع الذي وقع في عام 1966 بين يونسكو ومنظمة العمل الدولية بشأن وضع المعلمين، والذي حدد المعايير المتعلقة بحقوق المعلمين ومسؤولياتهم وتوظيفهم وظروف التعليم والتعلم. 3- هذا اليوم لم يُخصص للاحتفال بالمعلمين وما بذلوه في تحويل التعليم فحسب، ولكن أيضًا للتفكير في الدعم الذي يحتاجونه لنشر مواهبهم ومهنتهم بالكامل، كذلك إعادة التفكير في الطريق إلى الأمام للمهنة على مستوى العالم. 4- موضوع اليوم العالمي للمعلمين 2022، يأتي تحت عنوان تحول التعليم يبدأ بالمعلمين، وستتناول الاحتفالات الالتزامات والدعوات إلى العمل التي تم التعهد بها في قمة تحويل التعليم التي وقعت في سبتمبر 2022، وستحلل آثارها على المعلمين والتدريس. 5- يشمل الاحتفال هذا اليوم الذي يستمر ثلاثة أيام في مقر يونسكو حفل منح جائزة اليونسكو- حمدان لتطوير المعلمين، وسلسلة من الفعاليات التي تعرض كيف أن ضمان ظروف العمل اللائقة للمعلمين والوصول إلى فرص التطوير المهني والوضع المهني المعترف به هو خطوة أولى نحو أنظمة تعليمية أكثر مرونة.