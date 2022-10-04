بعد إطلاق شركة داون تاون السعودية.. 8 فوائد جديدة للمملكة (تعرف عليهم)

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، عن تأسيس “شركة داون تاون السعودية” التي تهدف إلى إنشــاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متنوعة داخل المملكة.

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تطوير البنية التحتية

وستساهم الشركة في تطوير البنية التحتية الحضرية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والمستثمرين من خلال توفير العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة في مجالات الأعمال والتسوق والسياحة والترفيه والإسكان.

وسيطلق وسط المملكة العربية السعودية مشاريع في 12 مدينة: “المدينة المنورة، الخبر، الأحساء بريدة، نجران، جيزان، حائل، الباحة، عرعر، الطائف، دومة الجندل، تبوك” تعتزم تطوير مشاريع تزيد مساحتها عن 10 ملايين متر مربع.

وهذه المشاريع مُصممة وفق خصائص حديثة، مستمدة من روح وثقافة منطقة المملكة، والنسيج العمراني المحلي، مع مراعاة تطبيق أحدث المعايير المعتمدة، ويهدف صندوق الاستثمارات العامة من خلال مشروع “داون تاون السعودية” إلى المساهمة في تعزيز حركة التجارة.

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زيادة الجاذبية للمدن

وبالتالي زيادة جاذبيتها وتعزيز تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى توفير فرص جديدة لشركات القطاع الخاص لخلق فرص عمل لأبناء المنطقة والاستفـــــادة من الخــبرات ونقل المعرفة في مجالات متعددة.

وستوفر هذه المشاريع بيئة عمل متميزة للشركات الملتزمة ورواد الأعمال للمساهمة في توسيع أعمالهم إلى مدن ومناطق أخرى في المملكة، ويأتي إطلاق “داون تاون السعودية” امتداداً وتأكيداً لجهود ولي العهد في تنمية مناطق المملكة.

واستناداً إلى المزايا النسبية والتنافسية لكل منطقة، فمن المعتقد أن الاقتصاد الحضري سيلعب دوراً فعالاً في دعم وتوسيع الاقتصاد، تتماشى استراتيجية الشركة مع جهود صندوق الاستثمارات العامة لتطوير وتعزيز الصناعات الواعدة في المملكة.

ويأتي ذلك في إطار المساهمة في تحقيق أهداف الصندوق لتنويع الاقتصاد السعودي وزيادة نمو الناتج المحلي غير النفطي بما يتماشى مع رؤية المملكة وفق أهداف رؤية 2030.

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