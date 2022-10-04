مواجهات حاسمة في دوري أبطال أوروبا.. غدًا

محمد بن مسعود - الدمام - تشهد الجولة الثالثة في بطولة دوري أبطال أوروبا، مواجهات قوية غدًا، حيث تسعى الفرق لتأمين مراكزها في المجموعات من أجل التأهل إلى أدوار خروج المغلوب، خاصة بعد المفاجآت التي حدثت في الجولتين الأولى والثانية.

مواجهات السابعة مساءً

ومن المقرر، أن تنطلق فعاليات الجولة الثالثة في دوري الأبطال بمواجهتين، حيث سيقابل بايرن ميونيخ نظيره فيكتوريا بلزن في تمام الساعة الـ 7:45 مساءً بتوقيت السعودية، وفي نفس الموعد تقام مواجهة مارسيليا وسبورتنج لشبونة.

وفي نفس السياق، يحتل البايرن صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، حيث حقق فوزين كان أحدهما على برشلونة في مباراة تألق بها الفريق الكتالوني بشكل مميز، قبل أن يــسقط علــى يــد الزعيم البافاري.

فيما يتصدر سبورتنج لشبونة البرتغالي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، متفوقًا على باقي رفاقه، والذي يكون أبرزهم توتنهام الإنجليزي، ويأمل الفريق في الحفاظ على الصدارة وحسم التأهل لـ الدور المقبل مبكرًا.

6 مواجهات متبقية

وتقام عند الساعة الـ10:00 مساءً بتوقيت السعودية، ثمانِ مباريات، حيث يتنافس أياكس مع نابولي على ثلاث نقاط حيث يرغب الأول في تعويض خسارته ضد نادي ليفربول الإنجليزي، والفوز وحصد النقاط.

وفي نفس التوقيت، يقابل ليفربول فريق جلاسكو رينجرز ، وبورتو يلتقي مع باير ليفركوزن، فيما يتنافس كلوب بروج مع أتلتيكو مدريد على ثلاث نقاط على أرضه ووسط جماهيره، ويستضيف إنتر ميلان برشلونة في سان سيرو.

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ويختتم اليوم بمواجهة، آينتراخت فرانكفورت وتوتنهام هوتسبير ، حيث يبحث الثاني عن الفوز لتعويض خسارته ورفع رصيده إلى ست نقاط وضمان حظوظه في التأهل إلى دور خروج المغلوب في دوري أبطال أوروربا.