شكرا لقرائتكم خبر عن أسينسيو لم يغلق الباب أمام رحيله عن الريال.. وشرط وحيد لتجديد اللاعب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية أسبانية أن الجناح الأسباني ماركو أسينسيو لم يفقد الأمل فى الحصول هلى فرصة حقيقية، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مشيرًا إلى أنه على الرغم من إتفاقه السابق مع الغريم التقليدي برشلونة، ولكنه قد يستمر الللاعب مع الفريق فى الموسم المقبل.

وأوضحت التقارير أن أسينسيو كان يستخدم ورقة برشلونة، من أجل الضغط على مسئولي الريال من أجل منحه الفرصة للمشاركة، ومن ثم يتم الإلتفات إلى ملف التجديد، الأمر الذي يراه اللاعب قد يكون مجديًا فى الفترة القليلة المقبلة، يأتي ذلك فى ظل ضغط الموسم الكبير، وإحتمالية رحيل المهاجم البلجيكي أيدين هازارد.



موقف إدارة الريال من إستمرار اللاعب

ولم تحسم إدارة الفريق المدريدي هذا الملف، فى تجديد تعاقد الفريق مع اللاعب من عدمه، خاصة أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أشار فى وقت سابق، عن وجود رغبة واضحة لأسينسيو بالتحرك وخوض تجربة جديدة، قبل أن يتم غلق المريكاتو الصيفي الحالي، ويتقرر إستمرار اللاعب.



أنشيلوتي لا يمانع رحيل اللاعب لبرشلونة!

ومن جانبه أعرب المدرب الإيطالي أنه لن يقف عائقًا فى إستمرار اللاعب مع الفريق، دون إظهار أي تمسك ببقاء اللاعب من عدمه مع الفريق، الأمر الذي قد يجعلنا بالفعل نري اللاعب بقميص البلوجرانا فى الصيف المقبل، خاصة أن اللاعب يشترط الحصول على فرصة كاملة بالمشاركة الأساسية، قبل التوقيع على أي عقود آخري مع الفريق حتي يناير القادم.