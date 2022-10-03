شكرا لقرائتكم السديس لقيادات الحرمين: ابذلوا أقصى الجهود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - اجتمع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مع من القيادات الميدانية بالمسجد الحرام. تطوير الأعمال: وأكد الشيخ السديس خلال اللقاء أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تهدف من خلال الاجتماعات الميدانية لتطوير الأعمال وتجويد مخرجاتها، مشددًا على أن الرئاسة حريصة كل الحرص على تحقيق أعلى درجات التميز في الخدمات التي تُقدم لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، والعمل على تطوير هذه الخدمات تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة. تذليل العقبات: وحث الجميع على تذليل كافة العقبات لتوفير وتقديم كافة الخدمات للمسجد الحرام وقاصديه، وبذل المزيد من الجهود المباركة في سبيل راحتهم، وتهيئة الحرم المكي الشريف بكل ما يمكّن الزوار الكرام من أداء عبادتهم بكل يسر وسهولة.