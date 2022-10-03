شكرا لقرائتكم جدل بسبب تلبس الجن بالمتبرجات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شهدت حلقة الراصد المذاع على قناة الإخبارية، حالة من الجدل بسبب ما يشاع بشأن تلبس الجن. وقال الراقي في تطبيق تيك توك صالح الزهراني: إن أكثر أسباب تلبس الجن كانت بسبب تبرج النساء أمام بعضهن في الزواجات. وفي المقابل، رد الباحث الشرعي تركي الغامدي على قول الزهراني: إن هذه أمراض نفسية وليست تلبسًا. تبرج النساء: وتابع الزهراني أن تبرج النساء عامة قد يسبب تلبس الجن، مضيفًا أن بعض النساء يُغشى عليهن في الأفراح بسبب كثرة الجن والشياطين في تلك الأماكن. الغامدي يرد: ورد الغامدي على ذلك بالقول: إن هذا رأي الزهراني ولكنه ليس صحيحًا، مشددًا على أن تلك الأقوال تلعب على وتر الحالات النفسية وفكرة القوى الخارقة تدمر النفسية.