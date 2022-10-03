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شكرا لقرائتكم جدل بسبب تلبس الجن بالمتبرجات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - شهدت حلقة الراصد المذاع على قناة الإخبارية، حالة من الجدل بسبب ما يشاع بشأن تلبس الجن. وقال الراقي في تطبيق تيك توك صالح الزهراني: إن أكثر أسباب تلبس الجن كانت بسبب تبرج النساء أمام بعضهن في الزواجات. وفي المقابل، رد الباحث الشرعي تركي الغامدي على قول الزهراني: إن هذه أمراض نفسية وليست تلبسًا.
تبرج النساء:وتابع الزهراني أن تبرج النساء عامة قد يسبب تلبس الجن، مضيفًا أن بعض النساء يُغشى عليهن في الأفراح بسبب كثرة الجن والشياطين في تلك الأماكن.
الغامدي يرد:ورد الغامدي على ذلك بالقول: إن هذا رأي الزهراني ولكنه ليس صحيحًا، مشددًا على أن تلك الأقوال تلعب على وتر الحالات النفسية وفكرة القوى الخارقة تدمر النفسية.
رشا محمد
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية