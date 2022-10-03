حكاية جني جاء من الحبشة لتلبس فتاة بجدة.. شاهد حقيقة القصة

محمد بن مسعود - الدمام - تناظر الراقي في التيك توك صالح الزهراني مع الباحث الشرعي تركي الغامدي، حول تلبس جني لفتاة من جدة، أثناء وجودها في قصر الأفراح التي تحضره مع والدتها، وحقيقة هذا الأمر من عدمه.

وقال الراقي في تطبيق تيك توك صالح الزهراني في تصريحات متلفزة، عبر قناة الإخبارية: “اتصل بي رجلًا وأخبرني أنه يريد أن يأتي بأبنته لكي أقرأ عليها، لأنها فقدت البصر، فقولت له خذها لمشفى العيون”.

وأكمل: “ابنتي كانت في قصر الأفراح مع أمها، وفقدت البصر، وقرأت عليها فتكلم الجني وسألته من أين أتيت قال من الحبشة وكنت أمر بجانب القصر من الخارج فسمعت الطرب ودخلت لأشاهد ذلك، ووقفت بين أربع نساء يتحدثون عن جمال عيونها ودخلت إلى عيونها”.

ورد الباحث الشرعي تركي الغامد: “نحن لا نختلف على أن الرقية الشرعية مهمة للقرأة ولكن هناك من بيع وهم إلى الناس، أنت تتكلم على شيء لا نراه، وقد لا تكون متبرجة، ومن أعطاك الحق لإتهام هذه البنت أو غيرها بالتبرج، هذه أوهام يبعونها إلى الناس”.