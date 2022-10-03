أمير جازان يرفع شكره لولي العهد بعد إعلانه إطلاق شركة “داون تاون السعودية”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رفعَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكرَ والامتنانَ لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليِّ العهد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة – حفظهما الله – بمناسبة إعلان إطلاق شركة “داون تاون السعودية”،التي تهدف لإنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة ومتنوعة في أنحاء المملكة شملت مدينة جيزان.

وقال سموه في تصريح بهذه المناسبة : إن إطلاق سمو ولي العهد لهذا المشروع الاقتصادي والتنموي المهم يؤكد اهتمام سموه المستمر بإيجاد كل مامن شأنه تعزيز الحركة التجارية والاستثمارية في المدن المختلفة حول المملكة، مما يزيد من جاذبيتها، ويعزز الأثر الإيجابي على الاقتصاد المحلي لها، ويوفر فرص جديدة لشركات القطاع الخاص، واستحداث فرص العمل لأبناء المناطق، إلى جانب إتاحة الاستفادة من نقل الخبرات والمعرفة في عدة مجالات”.

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وأشار سموه إلى ما ستوفره تلك المشروعات من بيئة عمل متميزة تتناسب مع متطلبات الشركات ورواد الأعمال لتسهم في توسعة نطاق أعمالهم إلى مدن ومناطق أخرى في المملكة، مبرزاً في هذا الصدد ما ستشهده المنطقة من خلال هذا المشروع الرائد من نهضة تنموية وحضرية وبيئة اجتماعية تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، سائلاً الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسموَّ وليِّ عهده الأمين ويوفقهما في جهودهما الرامية لتحقيق التطور والنماء في المجالات كافة، وأن يديمَ على بلادنا أمنَها وعزَّها وازدهارَها.