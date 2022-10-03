نائب أمير القصيم يشكر ولي العهد بمناسبة اختيار مدينة بريدة ضمن مشروع داون تاون السعودية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم شكره لصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليِّ العهد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة – حفظه الله – بمناسبة إطلاق شركة “داون تاون السعودية” واختيار مدينة بريدة ضمن مشروع طموح لإنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة ومتنوعة في أنحاء المملكة.

وأشار سموه إلى أن المشروع يعد امتدادا لجهود ورؤية سمو ولي العهد بهدف تحفيز الحركة الاقتصادية وتمكين المجتمع المحلي واقتصاديات المدن، منوهاً بضرورة الاستفادة والمشاركة في مثل تلك الفرص الطموحة التي تجد الدعم والاهتمام الكبيرين من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.