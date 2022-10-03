تلبس أم مرض نفسي.. مُناظرة شرعية تُجيب على سبب تفشي مشاكل الفتيات (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - تناظر الراقي في التيك توك صالح الزهراني مع الباحث الشرعي تركي الغامدي، حول تلبس الفتيات المتبرجات من الجن، خاصة في حفالات الأفراح التي تحضرها النساء سويًا، وحقيقة هذا الأمر من عدمه.

مُناظرة شرعية

وقال الراقي في تطبيق تيك توك صالح الزهراني في تصريحات متلفزة، عبر قناة الإخبارية: “البنت المتبرجة يأتي لها جن، تجدها في الافراح، وهن نساء مع بعضهما يكون التبرج في شكل مخيف جدا”.

وأكمل: “حينها يقول الجن أنه لن يكشف الستار حتى لا يغمي عليهم من كثرة الجن في المكان، بسبب تبرج الفتيات بشكل كبير جدًا، اعتبارًا بأنهم نساء مع بعضهمن البعض”.

ورد الباحث الشرعي تركي الغامدي، معرضًا هذا الرأي: “احترم الرأي الاخر، ولكن بعد بحث طويل، هذه المسائلة ليست صحيحة ولكن حتى لو تنازلنا وقولنا بهذا الرأي ما يحدث اليوم، لا علاقة له بالرأي الفقهي أبدًا”.

وأضاف: “وتنشأ مشاكل نفسيه لهذا السبب، حتى أنهم يعطون أفلامًا لهم لتدمير نفسياتهم، ويتسبب في أزمات نفسية تدمر الناس من حوله ، وهذا غير صحيح ل،ها مجرد أزمة نفسية”.