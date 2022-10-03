هيئة تنظيم الطاقة في بريطانيا تحذر من هذا “الخطر الكبير”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

حذرت هيئة تنظيم الطاقة في بريطانيا من أن البلاد تواجه “خطرًا كبيرًا” يتمثل في نقص محتمل للغاز الطبيعي خلال شتاء العام الحالي.

وبحسب تقرير نشره موقع “سكاي نيوز”، فإن المعلومات قد تم الكشف عنها في رسالة صدرت عن مكتب أسواق الغاز والكهرباء البريطاني “أوفجيم” الأسبوع الماضي، وكشفت عنها صحيفة التايمز لأول مرة.

وتتحدث الرسالة عن احتمال اتخاذ “إجراءات طارئة” تهدف إلى المحافظة على مخزونات الغاز في المملكة المتحدة من تبعات أزمة أوكرانيا، والتي تسببت في وقف صادرات الغاز الروسي إلى القارة، بعد أن كانت روسيا المصدر الرئيسي للغاز إلى أوروبا، ما خلق أزمة في الطاقة تعاني منها كثير من الدول الأوروبية.

وأوقفت روسيا إمدادات الغاز عبر خط “نورد ستريم 1” في نهاية شهر أغسطس الماضي، وأشارت إلى أن حدوث عطل بأحد التوربينات يمنع موسكو من استئناف ضخ الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.

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