معرض الرياض الدولي للكتاب يسجل رقمين قياسيين في غينيس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

سجل معرض الرياض الدولي للكتاب 2022 رقمين قياسيين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، تمثّلا في أكبر كلمة مكونة مما يزيد عن 7000 كتاب شكّلت في مجموعها كلمة “ترجم”، إضافة إلى أكبر كتاب منبثق في العالم.

وقد تسلّمت هيئة الأدب والنشر والترجمة شهادتي التسجيل بحضور المحكم الرسمي لغينيس للأرقام القياسية، وجمعٌ من الشخصيات الثقافية والأدبية.

وقد تم تصميم أكبر كلمة مكونة من الكتب بهدف تسليط الضوء على أهمية الترجمة في مد الجسور بين الدول والحضارات، وتفعيل التبادل الثقافي العالمي، حيث جاءت هذه الكلمة العملاقة على أربعة حروف منفصلة، واستُخدم في تجسيدها 7191 كتاباً وهي حصيلة كتب مبادرة “ترجم” التي أطلقتها هيئة الأدب والنشر والترجمة في وقتٍ سابق.

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في حين اختير الرقم القياسي “أكبر كتاب منبثق” لتأكيد أهمية وجود الكتب في حياة الأطفال، ويعكس الكتاب العرضة السعودية “أحد عناصر قائمة التراث الثقافي العالمي غير المادي في اليونسكو”؛ وذلك احتفاءً بتراث المملكة، والتاريخ السعودي، والاعتزاز به عالمياً.

ويتكون الكتاب من خمس صفحات منبثقة موجهة للأطفال، وهو من تأليف الكاتبة فاطمة يعقوب خوجة، ورسمته الرسامة ندى عبدالعزيز الموسى، ويتناول العرضة السعودية بدايتها، وسبب تأديتها، والأزياء التي يردتيها مؤديها، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة فيها.

ويأتي تسجيل هذين الرقمين القياسيين في غينيس للأرقام القياسية في سياق حرص هيئة الأدب والنشر والترجمة على تعزيز حضور إنتاجات الأدب والنشر والترجمة السعودية في المنظمات والموسوعات على مستوى العالم؛ لتعريف المجتمع الدولي بما تتميز به المملكة من اهتمام بالقطاع الأدبي والترجمي.