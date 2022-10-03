بأكبر كلمة وكتاب منبثق.. معرض الرياض الدولي للكتاب يسجل رقمين قياسيين في غينيس

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سجل معرض الرياض الدولي للكتاب 2022 رقمين قياسيين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية؛ وذلك بأكبر كلمة مكونة مما يزيد على 7 آلاف كتاب شكّلت في مجموعها كلمة “ترجم”، فضلاً عن أكبر كتاب منبثق في العالم.
وقام المحكم الرسمي لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، بتسليم شهادتي التسجيل إلى هيئة الأدب والنشر والترجمة، بحضور العديد من الشخصيات الثقافية والأدبية.
وجاءت كلمة “ترجم” العملاقة على 4 حروف منفصلة، واستُخدم في تجسيدها 7.2 ألف كتاب، وهي حصيلة كتب مبادرة “ترجم” التي أطلقتها هيئة الأدب والنشر والترجمة في وقتٍ سابق.
في حين اختير أكبر كتاب منبثق لتأكيد أهمية وجود الكتب في حياة الأطفال، ويعكس الكتاب العرضة السعودية “أحد عناصر قائمة التراث الثقافي العالمي غير المادي في اليونسكو”؛ وذلك احتفاءً بتراث المملكة، والتاريخ السعودي، والاعتزاز به عالمياً.
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Source akhbaar24
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